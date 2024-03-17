«Он был великолепен». Карвахаль — об игре Винисиуса в матче с «Осасуной»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал игру своего одноклубника Винисиуса Жуниора, который оформил дубль в матче 29-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:2).

«Он был великолепен, он всё делал хорошо, забивал голы и создавал моменты. Он уходил от соперника, оставлял его, когда это было необходимо, и провёл фантастическую игру.

Я хочу поздравить его и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Я надеюсь, что в следующем матче Испания-Бразилия он не будет таким, потому что мне придётся остановить его», — приводит слова Карвахаля пресс-служба «Реала» на официальном сайте клуба.

Благодаря победе в этом матче «Реал» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 72 очка в 29 играх.