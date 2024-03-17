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«Он был великолепен». Карвахаль — об игре Винисиуса в матче с «Осасуной»

«Он был великолепен». Карвахаль — об игре Винисиуса в матче с «Осасуной»
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал игру своего одноклубника Винисиуса Жуниора, который оформил дубль в матче 29-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:2).

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

«Он был великолепен, он всё делал хорошо, забивал голы и создавал моменты. Он уходил от соперника, оставлял его, когда это было необходимо, и провёл фантастическую игру.

Я хочу поздравить его и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Я надеюсь, что в следующем матче Испания-Бразилия он не будет таким, потому что мне придётся остановить его», — приводит слова Карвахаля пресс-служба «Реала» на официальном сайте клуба.

Благодаря победе в этом матче «Реал» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 72 очка в 29 играх.

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