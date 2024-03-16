«Мы смогли прочитать наших соперников». Карвахаль — о победе «Реала» в матче с «Осасуной»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат матча 29-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:2).

«Это принципиальная победа перед нашими международными матчами. Команда отлично справилась со своей задачей, и мы добились большого отрыва, чтобы уйти на перерыв.

Мы смогли прочитать наших соперников. Они оставили много свободного пространства сзади, в нескольких комбинациях мы проникли в штрафную и сумели создать моменты», — приводит слова Карвахаля пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что на 18-й минуте матча защитник Дани Карвахаль отправил второй мяч в ворота «Осасуны» с передачи Федерико Вальверде. Благодаря этой победе «Реал» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 72 очка в 29 играх.