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Карло Анчелотти одержал юбилейную победу на посту главного тренера «Реала»

Карло Анчелотти одержал юбилейную победу на посту главного тренера «Реала»
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Победа над «Осасуной» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги стала юбилейной, 200-й для главного тренера клуба Карло Анчелотти в мадридской команде.

129 побед Анчелотти одержал в чемпионате Испании, 43 – в Лиге чемпионов, 18 – в Кубке Испании, 4 – в Суперкубке страны, 4 – на клубном чемпионате мира и 2 – в Суперкубе УЕФА. По этому показателю итальянец находится на втором месте в истории клуба. Больше побед только у Мигеля Муньоса – 357.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Также данный матч стал 900-м в ведущих европейских чемпионатах в тренерской карьере Карло Анчелотти, возглавляющего «сливочных».

В текущем сезоне «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка в 29 играх. В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский клуб встретится с английским «Манчестер Сити».

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