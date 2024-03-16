Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах

Матч 29-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и мадридском «Реалом» (2:4) стал 900-м в ведущих европейских чемпионатах в тренерской карьере Карло Анчелотти, возглавляющего «сливочных».

«Рекорд итальянца впечатляет, поскольку он достигает этого рубежа, одержав 541 победу, сыграв 202 раза вничью и потерпев 156 поражений.

Карьера Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». Он тренировал итальянский клуб на протяжении 68 матчей в чемпионате, прежде чем перейти в «Ювентус» (84), «Милан» (283), «Челси» (76), ПСЖ (57), мюнхенскую «Баварию» (40), «Наполи» (53) и «Эвертон» (58). Матч с «Осасуной» является 180-м матчем, который Анчелотти проводит на тренерском мосту в мадридском «Реале». Наш тренер возглавлял ряд топ-клубов Европы, выиграв все пять крупнейших лиг континента», — написано в сообщении «Реала».

В текущем сезоне «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка в 29 играх.