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Андрей Лунёв рассказал, почему отказался от перехода в «Ньюкасл»

Андрей Лунёв рассказал, почему отказался от перехода в «Ньюкасл»
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Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв признался, что имел возможность оказаться в клубе английской Премьер-лиги. Футболист мог перейти в «Ньюкасл», но лишь на роль третьего вратаря.

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«Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в «Байере». Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в «Ньюкасл», [быть] там третьим или четвёртым вратарём. У них есть основной Попп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря. Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом», — сказал Лунёв на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

32-летний Лунёв в марте может впервые выйти на поле в футболке сборной России с ноября 2018 года. Позднее вратарь также привлекался в заявку национальной команды, но не играл.

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