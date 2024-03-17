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Агент Канселу Мендеш намерен просить «Сити» продать игрока в «Барселону» за € 20 млн — MD

Агент Канселу Мендеш намерен просить «Сити» продать игрока в «Барселону» за € 20 млн — MD
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Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 29-летнего правого защитника «Барселоны» Жоау Канселу, арендованного до конца сезона у «Манчестер Сити», намерен на грядущей неделе провести встречу с руководством «горожан» с целью договориться о продаже своего клиента в каталонский клуб на приемлемых для сине-гранатовых условиях. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Мендеш будет добиваться, чтобы «Манчестер Сити» согласился отпустить Канселу за сумму в € 20 млн, поскольку в своей нынешней экономической ситуации «Барселона» не сможет заплатить более высокую цену. Также будет рассмотрен вариант с тем, чтобы продлить аренду португальского защитника.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что сам Канселу хочет любой ценой остаться в «Барселоне».

Напомним, в нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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