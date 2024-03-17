Сергей Силкин высказался о дебютном голе Захаряна за «Реал Сосъедад»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от дебютного мяча российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Неизвестно, даст ли забитый гол раскрыться Захаряну. Хорошо, что он отметился мячом, но смотрите, сколько он не забивал. Гол, конечно, должен придать Арсену сил, но посмотрим, что будет дальше. Неизвестно, пойдёт или нет, но факт в том, что он потерял место в стартовом составе «Реала Сосъедад». Захаряна вызвали в сборную России – это плюс, но его вызвали в команду не одного. Арсену нужно выйти на поле и удачно сыграть», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.