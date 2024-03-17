Экс-президент «Локомотива» раскритиковал игру команды в последних матчах

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре железнодорожников в последних матчах.

«Не ожидал, что «Локомотив» так плохо начнёт вторую часть сезона. На сборах смотрелись неплохо, а в официальных матчах футболисты выглядят уставшими. Все в плохом состоянии, и не просматривается рисунок игры. Непонятны действия тренерского штаба.

Видно, что Дзюба и Миранчук абсолютно не готовы к сезону, но их продолжают ставить. В Кубке России будет тяжело. Не думаю, что «Локомотив» обыграет «Урал». Если такая игра продолжится, совет директоров может уволить тренера. Скорее всего, Галактионов перегрузил футболистов на сборах. Если так, то перерыв пойдёт на пользу команде», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».