Глава РФС Дюков: в Саудовской Аравии высоко оценили качество работы наших судей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в Саудовской Аравии высоко оценили качество работы российских арбитров.

«У меня обратная связь по тем играм, которые наши судьи отработали на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. Все очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию. Там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 марта, бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслуживала матч 24-го тура саудовской Про-Лиги между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад». Ранее российские судьи также работали на двух матчах чемпионата Саудовской Аравии по футболу — в 15-м и 19-м турах.