«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Фатех» в матче, который обслуживала бригада Сергея Карасёва

Сегодня, 16 марта, состоялся матч 24-го тура саудовской Про-Лиги между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад». Матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. Игра завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На шестой минуте матча счёт открыл защитник «Аль-Фатеха» Салем Аль-Наджди. На 39-й минуте игры счёт сравнял нападающий гостей Абдерразак Хамдалла, отличившийся с пенальти. На 45+4-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Жота вывел гостей вперёд. На 64-й минуте преимущество «Аль-Иттихада» увеличил полузащитник Ахмед Аль-Гамди. Две минуты спустя хозяева сократили отставание в счёте. На 74-й минуте Абдерразак Хамдалла оформил дубль, забив четвёртый гол «Аль-Иттихада». Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Мадаллы Аль-Олаяна за вторую жёлтую карточку.
После 24 туров «Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка. «Аль-Фатех» после аналогичного количества матчей находится на девятой строчке с 31 очком.
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