Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Фатех» в матче, который обслуживала бригада Сергея Карасёва

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Фатех» в матче, который обслуживала бригада Сергея Карасёва
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, состоялся матч 24-го тура саудовской Про-Лиги между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад». Матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. Игра завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 24-й тур
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
2 : 4
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Аль-Наджди – 6'     1:1 Хамдалла – 39'     1:2 Жота – 45+4'     1:3 Аль-Гамди – 64'     2:3 Al-Shurafa – 66'     2:4 Хамдалла – 74'    
Удаления: нет / Аль-Олаян – 77'

На шестой минуте матча счёт открыл защитник «Аль-Фатеха» Салем Аль-Наджди. На 39-й минуте игры счёт сравнял нападающий гостей Абдерразак Хамдалла, отличившийся с пенальти. На 45+4-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Жота вывел гостей вперёд. На 64-й минуте преимущество «Аль-Иттихада» увеличил полузащитник Ахмед Аль-Гамди. Две минуты спустя хозяева сократили отставание в счёте. На 74-й минуте Абдерразак Хамдалла оформил дубль, забив четвёртый гол «Аль-Иттихада». Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Мадаллы Аль-Олаяна за вторую жёлтую карточку.

После 24 туров «Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка. «Аль-Фатех» после аналогичного количества матчей находится на девятой строчке с 31 очком.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android