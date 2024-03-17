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«Бавария» поставила в приоритет продление контракта с Мусиалой — журналист Романо

«Бавария» поставила в приоритет продление контракта с Мусиалой — журналист Романо
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Руководство «Баварии» готовит новое контрактное предложение для 21-летнего атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, чьё действующее трудовое соглашение заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы видят будущее клуба в Мусиале, в связи с чем поставили перед собой одной из главных целью пролонгацию контракта с немецким футболистом. Подчёркивается, что в ближайшие месяцы «Бавария» готовится сделать новое предложение, предполагающее увеличение заработной платы игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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