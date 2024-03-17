Названа сумма, за которую «Реал» готов купить талантливого 18-летнего защитника

Мадридский «Реал» готов заплатить € 30-40 млн за талантливого 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро. Об этом сообщает Marca. Руководство французского клуба запрашивает € 100 млн за его трансфер. Футболист хочет перейти в испанскую команду.

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Ранее сообщалось, что Лени Йоро заинтересовал ещё ряд клубов, среди которых мюнхенская «Бавария», английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», лондонские «Тоттенхэм», «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед».

Лени Йоро является воспитанником «Лилля» и всю свою карьеру провёл в этом французском клубе. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 34 матчах за «Лилль» во всех официальных турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Йоро — € 25 млн.