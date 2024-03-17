Пике: «Барселона» — пример для мира. Она побеждает так, как «Реал» не сможет никогда

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу» — многолетнему конкуренту сине-гранатовых.

«Все газеты в Испании любят Мадрид [«Реал»], а «Барселона» — это как «ну, неплохо». Иногда кажется, что она не часть страны. То, как мы [«Барселона»] играем в футбол, является примером для всего мира, ведь когда мы выигрываем, мы делаем это так, как нравится людям. «Реал» так не сможет никогда», — приводит слова Пике COPE.

Напомним, после 28 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 61 очко и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после 29 игр в Ла Лиге «Реал» заработал 72 очка и расположился на первой строчке.

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Пике выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2008 по 2023 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 13 результативными передачами.