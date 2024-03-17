Пике: лучшая замена для Хави в «Барселоне»? Гвардиола и Артета

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о том, какой специалист стал бы наилучшей заменой для нынешнего главного тренера сине-гранатовых Хави, который покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Для того, чтобы тренировать «Барселону» нужен тренер определённого типа, понимающий манеру игры «Барсы», поэтому вариантов не так много. Я думаю, что явными кандидатами являются Гвардиола, потому что у него есть прошлое [в клубе], и он лучший тренер на текущий момент, а также Артета. Он тоже понимает «Барселону» и играл за этот клуб», — приводит слова Пике COPE.

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Напомним, как футболист Гвардиола находился в системе сине-гранатовых с 1984 по 2001 год. Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Артета является воспитанником «Барселоны», покинувшим его в 2002 году.