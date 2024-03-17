Марк Кукурелья забил первый гол за «Челси» спустя полтора года после перехода в клуб

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья отметился голом в матче 1/4 финала Кубка Англии. Игрок обороны смог отличиться на 13-й минуте, замкнув передачу форварда Николаса Джексона на пустые ворота. Таким образом, забитый мяч стал для испанского футболиста первым, забитым в составе лондонской команды.

Кукурелья перешёл в «Чесли» из «Брайтона» в августе 2022 года за € 65,3 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «аристократов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 1018 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее в полуфинал Кубка Англии пробились такие команды, как «Манчестер Сити» и «Ковентри Сити».