Марк Кукурелья забил первый гол за «Челси» спустя полтора года после перехода в клуб
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Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья отметился голом в матче 1/4 финала Кубка Англии. Игрок обороны смог отличиться на 13-й минуте, замкнув передачу форварда Николаса Джексона на пустые ворота. Таким образом, забитый мяч стал для испанского футболиста первым, забитым в составе лондонской команды.
Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Кукурелья – 13' 2:0 Палмер – 45+1' 2:1 Дисаси – 51' 2:2 Мавидиди – 62' 3:2 Чуквуэмека – 90+2' 4:2 Мадуэке – 90+8'
Удаления: нет / Дойл – 73'
Кукурелья перешёл в «Чесли» из «Брайтона» в августе 2022 года за € 65,3 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «аристократов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 1018 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее в полуфинал Кубка Англии пробились такие команды, как «Манчестер Сити» и «Ковентри Сити».
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