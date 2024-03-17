«Челси» вырвал победу у «Лестера» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 17 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Челси» и «Лестер». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:45 по московскому времени. Матч закончился победой лондонского клуба со счётом 4:2.

В составе хозяев забили Марк Кукурелья (13-я минута), Коул Палмер (45+1-я минута), Карни Чуквуэмека (90+2-я минута) и Нони Мадуэке (90+6-я минута). У гостей отличился Стефи Мавидиди (62-я минута). Также в свои ворота мяч отправил защитник столичного клуба Аксель Дисаси (51-я минута).

Отметим, что на 73-й минуте у «Лестера» красную карточку получил Каллум Дойл.

Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии.