«Челси» вырвал победу у «Лестера» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Сегодня, 17 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Челси» и «Лестер». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:45 по московскому времени. Матч закончился победой лондонского клуба со счётом 4:2.
Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Кукурелья – 13' 2:0 Палмер – 45+1' 2:1 Дисаси – 51' 2:2 Мавидиди – 62' 3:2 Чуквуэмека – 90+2' 4:2 Мадуэке – 90+8'
Удаления: нет / Дойл – 73'
В составе хозяев забили Марк Кукурелья (13-я минута), Коул Палмер (45+1-я минута), Карни Чуквуэмека (90+2-я минута) и Нони Мадуэке (90+6-я минута). У гостей отличился Стефи Мавидиди (62-я минута). Также в свои ворота мяч отправил защитник столичного клуба Аксель Дисаси (51-я минута).
Отметим, что на 73-й минуте у «Лестера» красную карточку получил Каллум Дойл.
Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии.
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