«Ждём продолжения!». Пименов – о дебютном мяче Захаряна за «Реал Сосьедад»

Экс-форвард московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о дебютном мяче российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Напомним, хавбек поразил ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

«Все ждали и рады забитому голу Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Ждём продолжения! Вызов в сборную России однозначно является плюсом для Захаряна, Арсен приедет в национальную команду в хорошем настроении», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.