«Манчестер Юнайтед» планирует обменять Санчо на форварда «Боруссии» Малена

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален заинтересовал сразу несколько английских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, фаворитом на приобретение нидерландца является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложат «Боруссии» в качестве обмена вингера Джейдона Санчо. Отмечается, что на 25-летнего игрока также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль».

Мален выступает за «Боруссию» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нидерландец провёл за «шмелей» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.