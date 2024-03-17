Конор Галлахер — лучший игрок «Челси» в этом сезоне АПЛ сразу по нескольким показателям

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер является лучшим игроком команды в нынешнем сезоне АПЛ сразу по пяти показателям. Об этом сообщает портал Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).
По информации источника, Галлахер является лучшим игроком:
— по количеству выигранных единоборств (147);
— по количеству подборов (68);
— по количеству созданных опасных моментов у ворот соперника (38);
— по количеству заработанных на себе фолов (38);
— по количеству перехватов (33).
Напомним, действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста заканчивается летом 2025 года.
В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 48 млн.