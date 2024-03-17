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Конор Галлахер — лучший игрок «Челси» в этом сезоне АПЛ сразу по нескольким показателям

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер является лучшим игроком команды в нынешнем сезоне АПЛ сразу по пяти показателям. Об этом сообщает портал Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Галлахер является лучшим игроком:

— по количеству выигранных единоборств (147);

— по количеству подборов (68);

— по количеству созданных опасных моментов у ворот соперника (38);

— по количеству заработанных на себе фолов (38);

— по количеству перехватов (33).

Напомним, действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста заканчивается летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 48 млн.