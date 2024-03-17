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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: основное время матча Кубка Англии завершилось вничью

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: основное время матча Кубка Англии завершилось вничью
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Основное время матча завершилось вничью — 2:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд уже на 10-й минуте. В составе хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминей. Гости под занавес тайма не только отыгрались, но и повели. На 44-й минуте забил хавбек Алексис Мак Аллистер, а спустя три минуты отметился нападающий Мохамед Салах.

В концовке второй половины хозяева сравняли счёт. В их составе забитый мяч в свой актив записал вингер Антони.

В матче 1/8 финала этого турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форрест» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Каземиро. В свою очередь, в матче 1/8 финала Кубка Англии мерсисайдцы выиграли у «Саутгемптона» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились нападающие Льюис Кумас и Джейден Даннс, оформивший дубль.

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