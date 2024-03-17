«Альмерия» одержала первую победу в Примере в 29-м туре, обыграв «Лас-Пальмас»

Сегодня, 17 марта, завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Альмерия». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердуром. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
В составе «Альмерии» единственный гол забил Лео Баптистау. Он отметился на 14-й минуте встречи.
Таким образом, «Альмерия» одержала первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
За 29 матчей Примеры «Альмерия» набрала 13 очков. Она по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» идёт 11-м. Он набрал 37 очков.
В параллельной игре 29-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома сыграл с «Валенсией». Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
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