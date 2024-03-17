«Юнайтед» прибил «Ливерпуль» на 120+1-й минуте! В этой игре было всё

Кубок Англии – последний шанс «МЮ» на трофей в этом сезоне. Правда, уже в 1/4 финала пришлось встречаться с «Ливерпулем», который, конечно, казался фаворитом. Однако «МЮ» начал матч агрессивно. Возможно, это был самый смелый тайм «МЮ» в этом сезоне. По первым минутам хозяева смотрелись конструктивнее.

Уже на 10-й минуте Гарначо ворвался за спину Гомесу и пробил с острого угла. Келлехер справился с первым ударом, но на добивание Мактоминея успеть уже не мог. Для шотландского полузащитника это уже девятый гол в этом сезоне. И это при том, что летом он был близок к тому, чтобы покинуть команду.

Даже побеждая в счёте, «МЮ» шёл вперёд большими силами, что обычно ему несвойственно. В середине второго тайма Мактоминей имел отличную возможность забить второй гол после классного дриблинга Майну и паса Рашфорда. На этот раз удар шотландца удалось отбить вратарю «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 д.в. Фото: Кадр трансляции

По такому футболу было понятно, почему тен Хаг выбрал непривычную линию защиты. Например, слева оказался Ван-Биссака, хотя обычно из двух правых защитников на непривычный фланг отправляют Дало. Видимо, это было сделано под Салаха. А ещё тренер не стал выпускать Магуайра. «МЮ» смелее обычного шёл вперёд, а в такой ситуации выше поднималась и линия обороны. Тут более медленный защитник был не так уместен.

Кстати, порой линия защиты «МЮ» садилась достаточно низко, и получался огромный разрыв между атакой и обороной. «Ливерпуль» этим охотно пользовался, потому что из-за травмы Каземиро оказалось некому маскировать эту проблему.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 д.в. Фото: Кадр трансляции

Однако ближе к концу тайма «МЮ» начал уставать, и «Ливерпуль» стал этим пользоваться. Первый гол гостей отменили из-за небольшого офсайда у Салаха. Второй гол пришлось засчитать – Куанса внезапно выдал классный сольный проход, отдал на Дарвина, тот – на Мак Аллистера, который пробил точно (а ещё ему помог рикошет).

А уже в компенсированное время «Ливерпуль» даже вышел вперёд. Онана потащил удар Нуньеса, но затем бил уже Салах с линии вратарской. Мяч зашёл в ворота от штанги – не было ни малейшей возможности для сейва. Египтянин стал первым футболистом в истории, который забил «МЮ» на его поле в пяти матчах подряд.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 д.в. Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме хозяева снова завладели инициативой. Били по воротам Бруну и Хойлунд, а на 53-й минуте игроки «МЮ» просили пенальти из-за попадания мяча в руку Робертсона. Однако судья не стал назначать, потому что там были рикошет и естественное положение руки.

Но на этот раз «Ливерпуль» намного быстрее выравнял игру. Онана пришлось тащить несколько опасных ударов Нуньеса. Били у гостей буквально все, кто мог: Гакпо, Эллиотт, Диас, Собослаи… Однако забил всё-таки «МЮ». Причём сделал это на 87-й минуте Антони, у которого всё ещё нет ни одного гола в этом сезоне АПЛ. Бразилец с разворота пробил в угол. Причём правой ногой (Антони – левша).

Антони Фото: Michael Regan/Getty Images

В компенсированное время «МЮ» придавил соперника. Причём в какой-то момент Бруну, будучи последним защитником, принял мяч и навесил в чужую штрафную на Магуайра – настолько хозяева насели на ворота «Ливерпуля». А на 90+4-й минуте после передачи Эриксена фантастический момент упустил Рашфорд. В этой ситуации он должен был отправлять «МЮ» в полуфинал.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 д.в. Фото: Кадр трансляции

Однако нападающий пробил чуть-чуть мимо дальнего угла. В результате командам потребовалось дополнительное время. В первом овертайме «МЮ» создал больше моментов. Опасно бил Антони и даже Линделёф. Однако гол остался за «Ливерпулем» – отличился Эллиотт. И снова гостям помог рикошет (на этот раз от Эриксена).

Однако этот сумасшедший матч с 53 ударами не мог закончиться так просто. «МЮ» снова сравнял счёт. Дарвин Нуньес обрезался на своей половине поля, и молниеносная атака «Юнайтед» завершилась точным ударом Рашфорда, который исправился за свой промах в конце основного времени. 3:3!

Удаление Амада Диалло Фото: Stu Forster/Getty Images

Но даже это ещё не всё. На 120+1-й минуте Амад Диалло вошёл в штрафную, сбросил с себя Брэдли и бережно положил мяч в дальний угол. 4:3!!! Абсолютное сумасшествие. На эмоциях Диалло даже снял с себя футболку и получил за это вторую жёлтую карточку! Уходя с поля по ходу матча, он принимал поздравления от фанатов. Уникальное явление. Вряд ли вы вспомните, чтобы удалённого футболиста так поздравляли. В меньшинстве «МЮ» пришлось играть всего пару минут, и хозяева удержали победный счёт. В полуфинале их ждёт «Ковентри», а во втором матче сыграют «Сити» и «Челси».