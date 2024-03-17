Клаудиньо посетил избирательный участок в Санкт-Петербурге

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал в Санкт-Петербурге на выборах президента России.

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Отметим, что в феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и шесть результативных передач в 28 матчах во всех официальных турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста из Бразилии в € 18 млн.

Российская Премьер-Лига сезона-2023/2024 возобновится после мартовской международной паузы матчами 22-го тура. Игры 21-го тура перенесены в связи с выборами президента Российской Федерации, которые проходят с 15 по 17 марта.