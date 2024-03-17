Чилийский нападающий Давила: я бы хотел когда-нибудь сыграть против России

Нападающий ЦСКА Виктор Давила оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Чили.

«Я всегда говорил, что сборная Россия продолжает готовиться, несмотря ни на что. Выступая в чемпионате, могу сказать, что у вас есть очень хорошие игроки. Я бы хотел когда-нибудь сыграть против России здесь, у вас в стране. Время покажет. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете увидеть этот матч. Я бы очень этого хотел!» – приводит слова Давилы Metaratings.

26-летний чилиец Давила стал игроком московского ЦСКА в прошлом году.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».