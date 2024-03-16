Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давила: возможно, у ЦСКА нет такой длинной скамейки, как у «Зенита», но мы хорошо готовы

Давила: возможно, у ЦСКА нет такой длинной скамейки, как у «Зенита», но мы хорошо готовы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался о перспективах армейского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Команда очень хорошо подготовилась в предсезонный период, который был очень долгим. У нас длинная скамейка запасных. Возможно, в ней нет опытных игроков, но в команде достаточно футболистов. Все ждут своего шанса, все работают, чтобы внести свой вклад, потому что мы все сосредоточены на одной цели и будем бороться для её достижения на протяжении всей дистанции в чемпионате. Да, может быть, у нас нет такой длинной скамейки из опытных игроков, как у «Зенита», но мы хорошо подготовились. Всегда команда, которая работает, которая находится в лучшей форме, в конечном итоге получает то, на что так надеется», – приводит слова Давилы Metaratings.

Напомним, после 20 туров чемпионата России ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место. На первом месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 40 очков.

Материалы по теме
Давила рассказал, как пауза на матчи сборных поможет ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android