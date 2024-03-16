Давила: возможно, у ЦСКА нет такой длинной скамейки, как у «Зенита», но мы хорошо готовы

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался о перспективах армейского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Команда очень хорошо подготовилась в предсезонный период, который был очень долгим. У нас длинная скамейка запасных. Возможно, в ней нет опытных игроков, но в команде достаточно футболистов. Все ждут своего шанса, все работают, чтобы внести свой вклад, потому что мы все сосредоточены на одной цели и будем бороться для её достижения на протяжении всей дистанции в чемпионате. Да, может быть, у нас нет такой длинной скамейки из опытных игроков, как у «Зенита», но мы хорошо подготовились. Всегда команда, которая работает, которая находится в лучшей форме, в конечном итоге получает то, на что так надеется», – приводит слова Давилы Metaratings.

Напомним, после 20 туров чемпионата России ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место. На первом месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 40 очков.