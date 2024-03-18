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«Барселона» разгромила «Атлетико» и вышла на второе место в таблице Примеры

«Барселона» разгромила «Атлетико» и вышла на второе место в таблице Примеры
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В матче 29-го тура испанской Примеры встретились мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток матча прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

Гости вышли вперёд на 38-й минуте. В их составе забил Жоау Феликс. На 47-й минуте каталонцы удвоили преимущество. На сей раз забил Роберт Левандовски. На 65-й минуте Фермин Лопес довёл дело до разгрома.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что на 41-й минуте главный тренер сине-гранатовых Хави получил жёлтую карточку за то, что слишком активно стал высказывать своё недовольство арбитру, который по непонятным причинам не наказывает предупреждениями игроков «матрасников» за грубые фолы. Спустя пару минут случился ещё один подобный фол. Хави вновь стал что-то выкрикивать судье, который тут же подбежал к тренеру гостей и показал тому прямую красную карточку.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.

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