Мбаппе установил уникальное голевое достижение для истории «ПСЖ»

Несколько часов назад завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» (Монпелье, Франция). Гости одержали победу в матче со счётом 6:2.

В составе парижан три забитых гола в свой актив записал звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Благодаря этому хет-трику Мбаппе сумел покорить отметку в 250 забитых голов во всех турнирах за «ПСЖ». Он стал первым футболистом за всю историю парижского клуба, кому удалось забить столько голов за команду.

Напомним, Килиан теперь занимает 8-ю строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции со 188-ю мячами. Для этого форварду понадобился 241 матч. Мбаппе опередил бывшего нападающего «Лиона» и «Ред Стара» Флори Ди Налло, который забил 187 голов за 425 матчей.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце