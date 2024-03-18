Огнен Короман назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ

Бывший вингер сборной Сербии и самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман назвал трёх лучших сербов-футболистов в истории Российской Премьер-Лиги по своему мнению.

«Три лучших серба в истории РПЛ… Скажу так: Видич, Красич, Короман», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он провёл 229 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. После ЦСКА Милош Красич перешёл в туринский «Ювентус».

Неманья Видич играл в составе «Спартака» с 2004 по 2005 год. На его счету 41 матч и четыре гола в составе красно-белых. После чемпионата России Видич перебрался в «Манчестер Юнайтед», а ещё позже в ходе своей карьеры играл за миланский «Интер».

Короман выступал в чемпионате России за московское «Динамо», грозненский «Терек» и «Крылья Советов». Отметим, что вместе с самарским клубом Огнен стал бронзовым призёром РПЛ.