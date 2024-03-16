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Короман: помню о потасовке с Акинфеевым на поле, но я тогда не хотел ничего плохого!

Короман: помню о потасовке с Акинфеевым на поле, но я тогда не хотел ничего плохого!
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Бывший футболист московского «Динамо», грозненского «Ахмата», самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился воспоминаниями о потасовке с голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Я помню о потасовке с Игорем Акинфеевым в матче «Крыльев» с ЦСКА. Мы тогда забили гол, и я случайно попал в Игоря мячом, но я не хотел сделать ничего плохого. Честно! Да, завязалась потасовка, но это футбол. Акинфеев — легенда. Я очень его уважаю и жду в четверг на матче. Надеюсь с ним пообщаться и вспомнить этот момент с улыбкой», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Акинфеев сказал: «Было много моментов, когда жалел о своих эмоциях. Но самый страшный, когда я Коромана в затылок ударил в 2004 году. Меня дисквалифицировали на пять матчей, а я тогда только начал в основном составе стабильно играть при Артуре Жорже. В итоге после дисквалификации больше я в 2004 году не играл».

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