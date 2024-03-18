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Каррагер: «Ливерпуль» может винить только себя в поражении от «Ман Юнайтед»

Каррагер: «Ливерпуль» может винить только себя в поражении от «Ман Юнайтед»
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Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по итогам матча 1/4 финала Кубка Англии между мерсисайдцами и «Манчестер Юнайтед» (3:4)

«Невероятная игра и отличный результат для «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» может винить только себя. «Красные» забили три гола, но все их атакующие игроки были очень плохи. Не могу особо жаловаться, ведь «Ливерпуль» был великолепен весь сезон. Таков футбол, чёрт его дери», — написал Каррагер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 17 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (4:3). Подопечные Эрика тен Хага одержали победу благодаря голу Амада Диалло в компенсированное время матча.

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