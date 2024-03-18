Тен Хаг: если «МЮ» смог обыграть «Ливерпуль» так, то мы сможем победить кого угодно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о возможном эффекте победы в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), который длился 120 минут.
«Это моя лучшая победа? У меня было ещё несколько очень хороших побед, могу вам сказать. Это может стать тем моментом, когда у нас появится вера, энергия, что мы можем творить удивительные вещи. Я думаю, что если мы смогли победить «Ливерпуль» так, как мы это сделали, то мы сможем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити». Во второй паре сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».
Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 47 очков в 28 матчах, и отстают на восемь очков от зоны Лиги чемпионов.
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