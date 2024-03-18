Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 23-го тура

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Сегодня, 18 марта, матчем между «Ленинградцем» и «Енисеем» стартует 23-й тур Мелбет Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

18 марта, понедельник:

«Ленинградец» – «Енисей» — 15:00 мск;

«Черноморец» – «Шинник» — 15:00 мск;

«Тюмень» – «Алания» — 17:00 мск;

«Химки» – «Нефтехимик» — 17:00 мск;

«Акрон» – «Сокол» — 17:30 мск;

«СКА-Хабаровск» – «Торпедо» — 18:00 мск;

«Арсенал» – «Волгарь» — 18:00 мск;

«КАМАЗ» – «Динамо» Махачкала — 19:30 мск;

«Родина» – «Кубань» — 19:30 мск.

По состоянию на сегодняшний день в турнирной таблице Первой лиги лидируют «Химки». Команда Андрея Талалаева набрала 42 очка по результатам 22 проведённых встреч. Второе место занимает махачкалинское «Динамо» (40 очков). Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» (39 очков).