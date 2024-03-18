«Сборная России до конца». Лодыгин заявил, что не планирует возвращаться в сборную Греции

Вратарь греческого «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин признался, что никогда не задумывался о возвращении в сборную Греции, за которую выступал на молодёжном уровне. Футболист отметил, что российская национальная команда будет с ним до самого конца карьеры.

«Согласился бы я вернуться в сборную Греции или сборная России — навсегда в сердце? Конечно, сборная России со мной с самого начала, как я приехал, и до того момента, как я закончу. Предложений не было и быть не могло, потому что я уже был заигран. Поэтому я даже не задумывался об этом. Уже тогда, когда я приехал в «Зенит», даже вопросов таких не было», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз Лодыгин вызывался в сборную России около восьми лет назад.