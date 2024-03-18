Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сербский нападающий «Ювентуса» Влахович не сыграет с Россией из-за повреждения

Сербский нападающий «Ювентуса» Влахович не сыграет с Россией из-за повреждения
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович не примет участия в товарищеском матче со сборной России 21 марта. Об этом сообщает Футбольный союз Сербии в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера национальной команды Драгана Стойковича.

Также с россиянами не сыграет защитник «РБ Лейпциг» Алекса Терзич. Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Отметим, что все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Харин назвал игрока из сборной Сербии, с которым ему интереснее всего встретиться на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android