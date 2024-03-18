Харин назвал игрока из сборной Сербии, с которым ему интереснее всего встретиться на поле

Игрок грозненского «Ахмата» и сборной России Евгений Харин рассказал, кого знает из футболистов парагвайской национальной команды, а также назвал игрока сборной Сербии, с кем ему интереснее всего встретиться на футбольном поле.

«Из Парагвая знаю только ребят, которые играют в России. С кем из сербов интереснее всего встретиться на поле? Первое, что пришло на ум, — (Душан) Влахович, который играет в «Ювентусе», — приводит слова Харина «РИА Новости Спорт».

В сборную Парагвая из Российской Премьер-Лиги на товарищеский матч со сборной России были вызваны Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»). Отметим, что защитник красно-белых Алексис Дуарте не получил приглашения в сборную.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».