Быстров: увольнение Ивича из «Краснодара» считаю правильным решением

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара». Напомним, о расставании с сербским специалистом, занимавшим должность главного тренера первой команды, кубанский клуб объявил 12 марта.

«Тренер не устраивал хозяина клуба. Он хозяин — что хочет, то и делает. Не считаю ли это самодурством? Нет. Считаю, что это правильное решение. Если внутри что-то неправильно идёт, это не приносит удовольствия, зачем это терпеть?» — приводит слова Быстрова издание «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.