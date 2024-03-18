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Быстров: увольнение Ивича из «Краснодара» считаю правильным решением

Быстров: увольнение Ивича из «Краснодара» считаю правильным решением
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара». Напомним, о расставании с сербским специалистом, занимавшим должность главного тренера первой команды, кубанский клуб объявил 12 марта.

«Тренер не устраивал хозяина клуба. Он хозяин — что хочет, то и делает. Не считаю ли это самодурством? Нет. Считаю, что это правильное решение. Если внутри что-то неправильно идёт, это не приносит удовольствия, зачем это терпеть?» — приводит слова Быстрова издание «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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