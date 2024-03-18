Канчельскис: «Спартак» всё гладил Промеса по головке, пусть теперь разбираются

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, у которого возникли серьёзные проблемы с законом. В Нидерландах Промес приговорён к тюремному заключению на семь с половиной лет. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с родственникам. Несмотря на это, Промес поехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, где предположительно попал в ДТП и скрылся с места аварии. За это его задержала местная полиция. Теперь Квинси грозит депортация на родину, где его ждёт тюремный срок.

«Пускай с этим разбирается «Спартак», это их футболист. Они же его всё гладили по головке, всё кричали. Конечно, Квинси потеряет кондиции, физиологию не обманешь. Сколько он там пробудет? Пусть месяц. Ему месяц нужно будет набирать ту форму, которая у него была. Есть ли смысл его держать? Вопрос не ко мне, а к руководству «Спартака». Он принадлежит клубу, пускай разбираются», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.