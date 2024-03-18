Смородская: руководству «Локомотива» надо сильно задуматься о положении дел

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о нынешнем положении дел в клубе. Напомним, железнодорожники уступили в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Последнее поражение в Кубке — это честно проигранный матч. Трофей мог спасти команде сезон. В чемпионате тоже плохое начало. Восполнить запас очков будет сложно, хоть и возможно. С такой игрой нельзя говорить о высоких местах. Руководству надо сильно задуматься о положении дел», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Железнодорожники продолжат своё выступление в турнире на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Соперником красно-зелёных стал екатеринбургский «Урал». Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.