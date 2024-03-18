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Темников: Григорян читал много стихотворений. Это прикольно выглядит

Темников: Григорян читал много стихотворений. Это прикольно выглядит
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Защитник «Кубани» Иван Темников высказался о периоде работы Александра Григоряна в кубанском клубе. Футболист отметил начитанность бывшего главного тренера, который в беседах с командой часто зачитывал четверостишия.

«Не было результата. Такая участь тренера: его снимают, а футболисты остаются. Григорян переживал и пытался исправить положение. С командой у него был общий язык.

Слышал ли я от него яркие фразы? Было много стихотворений. И всегда все в тему. Что-то конкретное не могу вспомнить. Например, когда Григорян хотел указать человеку на ошибку, он мог произнести четверостишие. Это прикольно выглядит. Когда человек начитан, он может этим воспользоваться», — приводит слова Темникова «РБ Спорт».

Напомним, «Кубань» была последним местом работы Григоряна. В данный момент он находится без клуба. До кубанского клуба специалист возглавлял женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.

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