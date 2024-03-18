Широков — об увольнении Ивича: со стороны кажется, что это какая-то глупость

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Моё мнение об отставке Ивича — что это было? Это надо к Сергею Николаевичу Галицкому обращаться, мне трудно сказать, что это было. Со стороны кажется, что это какая-то глупость, а что внутри — только он может объяснить», – приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.