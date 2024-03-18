Стало известно, когда CAS проведёт слушания по иску Тимощука к УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по иску тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ) 22 апреля 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Отметим, что весной 2022 года контрольно‑дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола запретил Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно «за поведение, вредящее репутации футбола и УАФ». Кроме того, член тренерского штаба «Зенита» был лишён всех титулов и государственных наград. В сентябре 2023 года Тимощук оспорил данное решение УАФ в CAS.

Напомним, Анатолий Тимощук 10 февраля 2017 года получил тренерскую лицензию класса PRO. Это позволило ему войти в тренерский штаб «Зенита». В марте присоединился к клубу в качестве помощника главного тренера.