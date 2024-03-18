Журналист — о стычке с Клоппом: я был очень удивлён, но понимаю, почему он был расстроен

Журналист Нильс Кристиан Фредериксен высказался о конфликтной ситуации с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:4 в дополнительное время).

«Я был очень удивлён, а те, кто стоял вокруг, были напуганы, и они практически прижались к стене, думая: «Вау, что, чёрт возьми, только что произошло?» Это продолжалось и после того интервью, что показали по телевизору. Он продолжал идти по коридору и кричать на меня. Я последовал за ним, потому что подумал, что это странно. Я был очень удивлён, в то время как некоторые выглядели очень шокированными. Меня спросили: «Ты в порядке?» Конечно, со мной всё было в порядке.

Я много раз брал интервью у Юргена. Не знаю его лично, но я несколько раз бывал в Майнце, когда там были Леон Андреасен и Мохамед Зидан, и я также брал у него интервью в Дортмунде и много раз за время его работы в «Ливерпуле». Так что наши отношения нельзя назвать плохими. Если вы хороший тренер, предполагается, что вы победитель и не любите проигрывать.

Прежде всего я объясняю это тем, что он был ужасно расстроен поражением от «Манчестер Юнайтед», когда его команда дважды вела в счёте. Он мечтал о финале Кубка Англии на «Уэмбли» в качестве последней игры в АПЛ, но у него отняли эту возможность. Я понимаю, почему он был так расстроен», – приводит слова Фредериксена Tipsbladet.

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время. После игры Клопп, завершая общение с Фредериксеном, сказал журналисту: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».