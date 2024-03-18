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Червиченко: сборные России и Сербии просто погоняют мяч. Прохладно отношусь к таким матчам

Червиченко: сборные России и Сербии просто погоняют мяч. Прохладно отношусь к таким матчам
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии. Команды сыграют в четверг, 21 марта. Встреча пройдёт в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет никаких ожиданий перед матчем между России и Сербии. Сыграют и сыграют. На мой взгляд, товарищеские матчи не несут никакой принципиальной составляющей. Просто погоняют мяч, и всё.

Я ко всем товарищеским матчам, играм на сборах, межсезонным турнирам отношусь абсолютно прохладно. Но сборные Сербии и Парагвая, пожалуй, посерьёзнее тех соперников для России, что были после бана», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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