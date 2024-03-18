Вингер «Челси» Стерлинг извинился за неудачную игру в матче с «Лестером»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг извинился перед болельщиками лондонского клуба за неудачную игру в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:2). Атакующий игрок на 26-й минуте при счёте 1:0 в пользу «синих» не сумел реализовать пенальти.

«Приношу извинения всем болельщикам «Челси» за незабитый пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помочь команде побеждать. Буду продолжать бороться за эмблему нашего клуба каждый божий день», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Отметим, что на публикацию Стерлинга в комментариях отреагировал партнёр по команде — полузащитник Коул Палмер.

«Дерьмо случается», — написал Палмер.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл за «Челси» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.