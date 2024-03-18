«Родина» на своём поле обыграла «Кубань» в 23-м туре Первой лиги

18 марта 2024 года закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Кубань» из Краснодара. Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ярослав Хромей. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Счёт был открыт на 51-й минуте. Этому поспособствовал нападающий московского клуба Иван Тимошенко. Краснодарский клуб, в свою очередь, не сумел распечатать ворота соперника.

После 23 туров Первой лиги «Родина» набрала 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Кубань» заработала 21 очко и расположилась на 17-й строчке.