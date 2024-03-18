Хави может быть дисквалифицирован на две игры после матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави может получить двухматчевую дисквалификацию после игры 29-го тура испанской Примеры с «Атлетико», в которой рулевой сине-гранатовых получил красную карточку. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Напомним, 17 марта в матче 29-го тура испанской Примеры встретились мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев. На 41-й минуте главный тренер сине-гранатовых Хави получил жёлтую карточку за то, что слишком активно стал высказывать своё недовольство арбитру, который по непонятным причинам не наказывает предупреждениями игроков «матрасников» за грубые фолы. Спустя пару минут случился ещё один подобный фол. Хави вновь стал что-то выкрикивать судье, который тут же подбежал к тренеру гостей и показал тому прямую красную карточку.