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Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч с Швецией

Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч с Швецией
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Нападающий Криштиану Роналду не попал в состав национальной команды Португалии на товарищеский матч со сборной Швеции, сообщается на официальном сайте сборной Португалии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, Роналду присоединится к сборной Португалии перед товарищеским матчем со Словенией.

Ранее сообщалось, что 39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией.

Матч сборной Португалии со Швецией состоится 21 марта. Спустя пять дней команда Роберто Мартинеса встретится со Словенией.

На клубом уровне Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 11 результативных передач.

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