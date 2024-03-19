Фёдор Кудряшов: не думаю, что потеря Промеса пройдёт для «Спартака» безболезненно

Бывший защитник сборной «России» и футбольного клуба «Сочи» Фёдор Кудряшов считает, что «Спартаку» будет сложно справиться с потерей нападающего Квинси Промеса.

«Это значимая потеря для «Спартака». За те годы, которые он провёл в клубе, он стал лидером. Не думаю, что эта потеря пройдёт безболезненно. Какое‑то время на перестройку команде понадобится. Но я надеюсь, что «Спартак» как большой клуб найдёт замену и выход из этой ситуации», — сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.