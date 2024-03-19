Гордюшенко: я бы хотел вернуться в ЦСКА, но сейчас основная цель — выйти с «Родиной» в РПЛ

Футболист «Родины» Астемир Гордюшенко признался, что хотел бы вернуться в ПФК ЦСКА, за который выступал с 2016 по 2019 год. В то же время он отметил, что сейчас у него одна цель — выйти в РПЛ с «Родиной».

«Я давно не был в РПЛ. Сейчас особо и не болею ни за какой клуб оттуда, а просто слежу за партнёрами по команде, с которыми раньше играл или пересекался.

Если сравнивать наши игры в товарищеских матчах с командами из Премьер-Лиги, то могу сказать, что там игроки быстрее принимают решения и чуть лучше работают с мячом.

Каждый футболист, который играет в нашей команде, хочет пробиться в РПЛ. Я однозначно соскучился по этой лиге и хотел бы вернуться в ЦСКА, но сейчас у меня основная цель — выйти с «Родиной» в Премьер-Лигу. У нас есть очень хорошие шансы на то, чтобы в этом сезоне её добиться. Для этого мы будем делать всё.

В «Родине» я чувствую тот самый армейский дух. В нашей команде играют воспитанники из ЦСКА. Мухаммад Султонов, например. Это, конечно, приятно. Тут и со «Спартака» есть ребята. Мы нашли общий язык на футбольном поле и понимаем друг друга», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.