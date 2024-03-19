Игрок «Родины» Калмыков: были сомнения, но сейчас мы врываемся в гонку за место в РПЛ

Нападающий «Родины» Амур Калмыков признался, что на определённом этапе в московском клубе сомневались, что смогут побороться за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«У меня цели на сезон такие же, как и у команды. Повышение в классе — это самое главное. Мы стремимся в РПЛ, но у нас после сборов был момент, когда смотрели на таблицу, и чуть-чуть были сомнения у некоторых людей, но спустя три матча, я думаю, эти сомнения пропали. Мы сейчас, как говорится, врываемся в эту гонку», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

«Родина» после 23 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем матче внутреннего первенства московская команда сыграет с «Аланией».